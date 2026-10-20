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Inflación está controlada, considera la CMIC

Por Martín Rodríguez

Octubre 20, 2026 03:00 a.m.
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Inflación está controlada, considera la CMIC
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      La inflación ha estado controlada de alguna manera, no hay saltos importantes de precio en los insumos más allá del cinco o seis por ciento y por ese lado estamos "razonablemente bien", por lo que se puede hablar de una relativa estabilidad para trabajar la obra pública y privada, informó el presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Leopoldo Stevens Pérez.

      Añadió que este escenario de estabilidad está facilitando el trabajo de los gobiernos estatal y municipal para el desarrollo de la obra pública, el proceso es dinámico y no se ha detenido. 

      Aseguró que estos procesos constructivos están ayudando a estabilizar la economía en el sector, pero están deseosos de que pronto arranquen más proyectos.

      Dijo que estos aumentos que van del 5 al 6 por ciento, dejan cierto margen de maniobra para que la obra no se detenga, que los insumos estén a la mano y no se encarezcan, lo que permite desahogar las tareas de construcción en la medida de las posibilidades de cada cual. 

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      Aseguró que el incremento siempre va a impactar, puesto que los constructores quisieran que las cosas no subieran de precio, pero es algo normal porque la inflación se da en todos los países del mundo, aunque en el caso de México hasta ahora es una inflación controlada.

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