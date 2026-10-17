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Inicia jornada de vacunación contra Covid-19 e Influenza

Por Samuel Moreno

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Inicia jornada de vacunación contra Covid-19 e Influenza
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      Un total de 10 mil 279 dosis contra la influenza y 12 mil 813 contra Covid-19 es la meta de vacunación establecida para Villa de Pozos durante la temporada invernal 2026-2027, informó Flor Liliana Estrada Martínez, jefa de la Jurisdicción Sanitaria número Uno de los Servicios de Salud del Gobierno del Estado.

      Durante el arranque municipal de la campaña, la funcionaria explicó que la jornada se desarrollará de octubre de 2026 a marzo de 2027, con el propósito de prevenir enfermedades y reducir el riesgo de complicaciones asociadas con la temporada de bajas temperaturas.

      Estrada Martínez señaló que la estrategia busca ampliar la protección de la población, especialmente de las personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones de salud, por lo que llamó a las familias a acudir a las unidades médicas para revisar sus cartillas y completar los esquemas de vacunación que correspondan a su edad y condición.

      Indicó que las metas previstas para el municipio representan un esfuerzo para fortalecer las medidas preventivas y acercar los servicios de salud a la ciudadanía, mediante la coordinación entre el personal sanitario y las autoridades municipales.

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      La jefa de la Jurisdicción Sanitaria número Uno también reconoció la participación de los trabajadores de salud en el desarrollo de la campaña y destacó la importancia de la colaboración institucional para ampliar la cobertura de vacunación.

      Finalmente, reiteró el llamado a la población de Villa de Pozos para aprovechar las dosis disponibles durante los próximos meses y mantener actualizados sus esquemas de inmunización, al señalar que la prevención y el autocuidado son fundamentales para proteger tanto la salud individual como la colectiva.

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