Inicia la UASLP nuevo año escolar
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Con la excepción de las y los alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), cerca de 29 mil 400 jóvenes de nuevo ingreso y reingreso iniciaron ayer el ciclo escolar 2026 – 2027 de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
El rector Alejandro Javier Zermeño Guerra recordó en su mensaje de bienvenida que "la Universidad está en su comunidad, en el conocimiento que se genera y se comparte y en el compromiso que cada persona asume desde el lugar que le corresponde para vincularse con las necesidades de la población".
Agregó que cada inicio de ciclo permite "dimensionar la fortaleza de una institución construida fundamentalmente por las personas que forman parte de ella.
Cada una de las entidades académicas que ayer iniciaron actividades dieron la bienvenida a sus estudiantes, docentes y personal administrativo tanto en la capital potosina como en los campus del interior del estado, como Matehuala, Salinas, Rioverde, Ciudad Valles y Tamazunchale.
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En el caso de la Facultad de Contaduría y Administración, cuya población es de alrededor de cuatro mil personas, el inicio de clases está programado para el próximo lunes 24 de agosto.
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