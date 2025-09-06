Inicia regulación de los franeleros: SSPC

Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital potosina, informó que al momento se tiene un padrón de 100 franeleros en las zonas aledañas al centro de la ciudad.

Detalló que desde hace un año, en coordinación con la Dirección de Comercio Municipal comenzaron con el proceso de regularización de los franeleros a fin de mantener el control en determinados puntos de concentración de la capital.

“Al día de hoy tenemos cerca de 100 lavacarros, no de la zona centro, sino de algunas zonas como Tequis, Arista, la zona de la Alameda, en donde han acudido a efectos de acreditar por su credencial, por algún comprobante a domicilio, para nosotros llevar a cabo el control de todos ellos”.

El comisario municipal afirmó que se realiza una verificación de estos datos a fin de regularizar este fenómeno y aclaró que buscan mantener el orden respetando las labores de este sector con el objetivo de que no se registren prácticas como cobros por estacionamientos o montos excesivos por los servicios que ofertan.

De igual forma, señaló que en conjunto con el Comité de Seguridad del Centro Histórico han logrado identificar las zonas de mayor conflicto por la presencia de nuevos franeleros, pues confirmó que sí se han registrado sanciones al respecto.

“Al principio sancionábamos en promedio entre cinco o seis franeleros por semana, inclusive muchos de ellos se fueron a hacer trabajo a favor de la comunidad, al día de hoy de repente nos llegan algunas quejas por el apartado de lugares”, mencionó que estas sanciones pueden llagar desde multas económicas hasta arrestos o trabajo en favor de la comunidad.