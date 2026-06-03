Inician arreglo de un socavón en laterial del Circuito Potosí
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Tras la denuncia ciudadana por la aparición de un socavón en la lateral de Circuito Potosí, metros adelante del puente vehicular que da acceso a la colonia La Virgen, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, inició los trabajos de reparación en la zona, informó el director de Infraestructura Municipal, Jorge Grimaldo Limón.
El funcionario explicó que el hundimiento fue detectado y reportado el lunes, por lo que personal de Obras Públicas, acudió al sitio para realizar una inspección y evaluar las acciones necesarias para su atención.
no te pierdas estas noticias
Congreso valida Sistema Estatal de Cuidados
Ana Paula Vázquez
Más de mil 500 personas cuidadoras serán beneficiadas
Ley Electoral de SLP: Posponen no reelección y nepotismo hasta 2030
Ana Paula Vázquez
La reforma incluye límites al presupuesto legislativo y ajustes en la integración de ayuntamientos
Abierta, la discusión sobre ley que regula IA: Serrano
Ana Paula Vázquez
El diputado señaló que se revisará cómo encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección contra la información falsa