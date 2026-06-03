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Inician arreglo de un socavón en laterial del Circuito Potosí

Por Flor Martínez

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
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      Tras la denuncia ciudadana por la aparición de un socavón en la lateral de Circuito Potosí, metros adelante del puente vehicular que da acceso a la colonia La Virgen, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, inició los trabajos de reparación en la zona, informó el director de Infraestructura Municipal, Jorge Grimaldo Limón.

      El funcionario explicó que el hundimiento fue detectado y reportado el lunes, por lo que personal de Obras Públicas, acudió al sitio para realizar una inspección y evaluar las acciones necesarias para su atención.

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