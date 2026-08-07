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Inician construcción de lavandería gratuita

Por Leonel Mora

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
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Inician construcción de lavandería gratuita
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      El alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, informó que ya se construye en este municipio, la primera lavandería gratuita del programa estatal que anunció el gobernador Ricardo Gallardo, la cual se ubicará en el Centro de Desarrollo Comunitario del Sistema Municipal DIF de la colonia Las Huertas, cabecera municipal.

      El funcionario recordó que Soledad fue de los primeros municipios considerados para arrancar el proyecto y que el Ayuntamiento cedió el espacio para ponerlo en marcha. "Es un apoyo real: ahorrará tiempo y dinero a las familias", dijo.

      En teoría, servicio incluiría uso de máquinas industriales e insumos como agua, detergente y suavizante sin costo, pensado para madres y padres de familia, adultos mayores y personas en situación vulnerable.

      En promedio, en un hogar soledense se lavan entre 12 y 15 kilos por semana. En lavanderías comerciales de la zona, el kilo ronda los 18 o 22 pesos, lo que significa un gasto mensual de 860 a mil 300 pesos. Con una lavandería gratuita, este monto se reduciría a cero: un alivio que, en un año, representaría entre 10 mil y 15 mil pesos menos de presión sobre el bolsillo familiar.

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