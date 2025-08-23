logo pulso
Iniciará la U. R. Castellanos con 800 estudiantes

El plan de estudios cuatrimestral contempla tres turnos: Carlos Torres Cedillo

Por Rubén Pacheco

Agosto 23, 2025 03:00 a.m.
A
Iniciará la U. R. Castellanos con 800 estudiantes

El próximo 8 de septiembre iniciará el ciclo escolar en el campus San Luis Potosí de la Universidad Rosario Castellanos, que hasta el momento registra un avance del 80 por ciento, informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE). 

“Las (carreras) más importantes, son las dos ingenierías que nacen en San Luis Potosí, que es la de ingeniería en robótica y la de ingeniería en inteligencia artificial”, añadió.

Describió que se inscribieron 3 mil 400 jóvenes en la plataforma de la casa de estudios, de los cuales se seleccionaron 800 aspirantes después de realizar un curso propedéutico, donde fue analizado su desempeño en diferentes áreas académicas.

Sin embargo, anunció que, ante la visita de personal directivo de la Rosario Castellanos a la capital potosina, se propondrá promover una nueva convocatoria para incorporar a 100 estudiantes más.

El funcionario estatal precisó que el plan de estudios cuatrimestral contempla tres turnos, lo cual permitirá mayores facilidades para quienes estudian y no les es posible acudir en un horario establecido.

Torres Cedillo aclaró que las instalaciones no forman parte de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí (UT), sino un edificio propiedad del estado, por lo cual, la sede tendrá fachada y delimitaciones.

“Con la posibilidad de que nos acompañe en el estado a la inauguración, la presidenta de la república (…) por lo pronto son 800 los que tenemos autorizados en 10 carreras, dos ingenierías y ocho licenciaturas”, remató.

