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Harían prueba psicológica en las disputas de custodia

Abogado presenta iniciativa ante el Congreso del Estado

Por Samuel Moreno

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Harían prueba psicológica en las disputas de custodia
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      Una iniciativa ciudadana presentada ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí plantea modificar el Código Familiar y la legislación orgánica de la Fiscalía General del Estado para establecer evaluaciones especializadas a padres que disputen la guarda y custodia de sus hijos, así como cambios en los criterios para otorgar medidas de protección y en la atención de la Fiscalía especializada.

      Iniciativa para evaluaciones especializadas en custodia

      La propuesta, presentada por el abogado Luis Fernando Leal Beltrán, contempla que los jueces ordenen peritajes en materia de psicotraumatología con enfoque integrativo a los progenitores involucrados en controversias familiares, con el propósito de evaluar su personalidad, integridad, capacidad y condiciones para hacerse cargo de niñas, niños y adolescentes.

      El promovente de la iniciativa de reforma argumentó que las decisiones sobre custodia no deben sustentarse únicamente en entrevistas o inspecciones, sino en valoraciones técnicas que permitan conocer las condiciones emocionales y las capacidades de cada progenitor, con el interés superior de los menores como prioridad.

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      Propuestas para medidas de protección y evaluación de riesgo

      En otro apartado, la iniciativa propone que la Fiscalía establezca un test de proporcionalidad y evaluación de riesgo antes de determinar medidas de protección, a fin de que su otorgamiento considere las circunstancias de cada denuncia y se encuentre debidamente fundamentado.

      El abogado sostuvo que estos mecanismos también permitirían prevenir posibles usos indebidos de las medidas por conflictos personales o familiares.

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