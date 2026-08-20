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Insistirá el TEE en solicitar más dinero

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
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      Con un solo actuario para realizar notificaciones en los 59 municipios, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) analiza nuevamente solicitar un aumento presupuestal para atender las necesidades del proceso electoral 2026-2027, en el que se renovará la gubernatura.

      La presidenta del Tribunal, Dennise Adriana Porras Guerrero, explicó que una de las prioridades será contratar personal eventual ante el incremento de asuntos que deberá resolver el organismo. Señaló que la estructura actual es limitada y que durante una elección aumenta la carga de trabajo, ya que todos los días y horas son considerados hábiles para la atención de los procedimientos electorales.

      El organismo había planteado desde junio la necesidad de obtener al menos 12.5 millones de pesos adicionales para el próximo ejercicio, con una propuesta de presupuesto de al menos 45 millones. La solicitud tomó relevancia luego de que una reforma al CEEPAC adelantara al 15 de noviembre el inicio del proceso electoral local.

      Porras Guerrero reconoció que la propuesta se construye en un contexto de restricciones financieras tanto para el estado como para el país, pero reiteró que el Tribunal necesita contar con los recursos suficientes para responder a una elección que implicará una mayor demanda de sus servicios. En 2026, el organismo opera con cerca de 32.5 millones de pesos y también solicitó una ampliación cercana a cinco millones para cubrir dos laudos laborales y haberes de retiro.

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      La propuesta para 2027 será entregada primero a la Secretaría de Finanzas y posteriormente al Ejecutivo estatal para su incorporación al paquete económico, antes de pasar a la aprobación del Congreso del Estado. La magistrada pidió que las autoridades consideren las necesidades del Tribunal para garantizar que pueda cumplir con su función jurisdiccional durante el proceso electoral.

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