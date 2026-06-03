Inspeccionan empresa Pintone tras denuncia de la Col. El Mezquital

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Las autoridades municipales realizaron una serie de inspecciones en la empresa Pintone, ubicada en la colonia El Mezquital, luego de que habitantes de la zona norte de San Luis Potosí, reportaran presuntos problemas de contaminación relacionados con emisiones y olores provenientes de sus instalaciones.

De acuerdo con la información recabada por la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, personal de inspección acudió al sitio en diferentes momentos para verificar las condiciones de operación de la empresa. Las visitas se efectuaron los días 30 y 31 de mayo, además de una nueva revisión realizada la mañana del 1 de junio, con el objetivo de detectar posibles afectaciones ambientales que coincidieran con los reportes de los vecinos.

Durante los recorridos, los inspectores no encontraron emisiones visibles, columnas de humo ni otras evidencias que permitieran acreditar de manera inmediata una afectación ambiental en flagrancia. Sin embargo, en las actas levantadas durante las diligencias quedó registrada la presencia de un olor intenso y penetrante en los alrededores de la planta, situación que había sido señalada previamente por habitantes del sector.

Como parte de la investigación, las autoridades integraron evidencia fotográfica y la información obtenida durante las verificaciones a un expediente técnico que permitirá documentar el caso y determinar si existen elementos para emprender acciones adicionales. La recopilación de pruebas busca establecer con mayor precisión el origen de los olores detectados y su posible relación con las actividades de la empresa.

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Paralelamente, el municipio mantiene una revisión de la documentación presentada por Pintone Innovación y Distribución para obtener su Dictamen de Ecología Municipal. Entre los documentos analizados se encuentran cédulas de operación anual, manifiestos relacionados con el manejo de residuos peligrosos y registros de empresas autorizadas para la prestación de servicios ambientales.