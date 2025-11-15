Instalaciones de Protección Civil funcionarán como albergue durante el invierno

La Dirección de Protección Civil Municipal inició los preparativos para la operación del albergue temporal que atenderá a personas en situación de vulnerabilidad durante la temporada invernal.

Ante el descenso de temperaturas en la capital potosina, la dependencia sostuvo una reunión con varias áreas del Ayuntamiento para definir la estrategia de funcionamiento del refugio, cuya apertura está programada del 1 de diciembre al 15 de febrero, con posibilidad de extender o acortar el periodo según las condiciones climáticas.

En el encuentro participaron representantes de Servicios Municipales, DIF Municipal, Derechos Humanos y Servicios Generales, quienes acordaron reforzar la coordinación para garantizar un servicio eficiente y oportuno, especialmente para personas en situación de calle.

El albergue se instalará en las instalaciones de Protección Civil Municipal, ubicadas en Coronel Romero 1287, en la colonia Himno Nacional Segunda Sección. Operará de 19:30 a 08:00 horas, brindando un espacio seguro para resguardarse del frío.

Las personas que ingresen recibirán una valoración médica básica, artículos de higiene personal, acceso a regaderas y una cena caliente. Además, Protección Civil reforzará los recorridos nocturnos para localizar a personas que duermen en la vía pública y ofrecerles, de manera voluntaria, el traslado al refugio.

Las autoridades municipales señalaron que estas acciones buscan reducir riesgos por bajas temperaturas y ofrecer apoyo humanitario a quienes enfrentan mayor vulnerabilidad durante el invierno.