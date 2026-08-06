Insurgentes se inunda con cada lluvia
Vecinos acusan que alcantarillas y bocas de tormenta no funcionan; aseguran que el alcalde Enrique Galindo prometió enviar apoyo, pero nadie acudió
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Habitantes de la calle José María Mercado, en el fraccionamiento Insurgentes, denunciaron que sus viviendas y vialidades se inundan cada vez que llueve, incluso cuando las precipitaciones son de baja intensidad.
A través de un video difundido en redes sociales, los afectados explicaron que la zona se encuentra aproximadamente 60 centímetros por debajo del nivel de la lateral de la carretera a Matehuala, en dirección al Distribuidor Juárez, lo que provoca que el agua se acumule y el sector se convierta en una represa.
Los vecinos atribuyeron el problema a la falta de capacidad del sistema de desagüe, así como a alcantarillas y bocas de tormenta que, aseguraron, se encuentran obstruidas o fuera de operación.
Señalaron que han solicitado apoyo durante distintas administraciones municipales y estatales, además de plantear la problemática a candidatos durante periodos electorales, pero hasta ahora no se ha ejecutado una solución definitiva.
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De acuerdo con el testimonio, el domingo en que fue grabado el video se comunicaron mediante WhatsApp con el alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien habría respondido con el mensaje: "Ya mandé". Sin embargo, los habitantes afirmaron que, hasta el momento de la denuncia, ninguna autoridad había acudido al lugar.
Los afectados solicitaron una inspección técnica y la intervención de las áreas municipales correspondientes para rehabilitar el sistema de alcantarillado y evitar nuevas inundaciones en la zona.
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