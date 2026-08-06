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Seguridad

Vuelca y derriba poste en la carretera a Rioverde

El accidente obligó a retirar cables de la vialidad para evitar nuevos riesgos a los automovilistas

Por Redacción

Agosto 06, 2026 09:02 a.m.
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Vuelca y derriba poste en la carretera a Rioverde
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      Una camioneta terminó volcada la mañana de este jueves sobre la carretera a Rioverde, a la altura de la entrada a La Florida, en Villa de Pozos, luego de impactarse contra un poste de alumbrado público, el cual fue derribado por la fuerza del choque.

      Tras el percance, personal de Protección Civil acudió al sitio para atender la emergencia y evitar mayores riesgos. Entre las labores realizadas se controló un derrame de aceite sobre la carpeta asfáltica y se retiraron los cables que quedaron sobre la vía tras la caída del poste.

      La zona permaneció bajo resguardo de la Guardia Nacional mientras se realizaban las maniobras correspondientes y se restablecían las condiciones de seguridad para la circulación.

      Hasta el momento no se ha informado si hubo personas lesionadas ni las causas que provocaron el accidente.

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