Aprehenden a cuatro por ataque a la GCE en San Ciro

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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) cumplimentó diversas órdenes de aprehensión en contra de cuatro sujetos por su probable responsabilidad en el delito de homicidio equiparado calificado, derivado de la agresión registrada en el municipio de San Ciro de Acosta, en la que un elemento de la Guardia Civil Estatal (GCE) perdió la vida.

A través de las diligencias realizadas por la Fiscalía, se estableció que el 12 de junio de 2024, los ahora imputados habrían disparado en contra de policías en calles de la colonia San Antonio, además de ocasionar daños a una unidad oficial.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) notificaron los mandamientos judiciales a los señalados; quienes estarán a espera de su audiencia inicial, donde la Fiscalía buscará la debida vinculación a proceso.

Con estas acciones, la Fiscalía potosina señaló que fortalece las indagatorias para el total esclarecimiento de este caso y continuará con las etapas procesales correspondientes para que los probables responsables enfrenten la acción de la justicia.

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