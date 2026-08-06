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La capital, sexta nacional en denuncias por violencia familiar

Fueron 2 mil 191 carpetas de investigación iniciadas entre enero y junio de 2026

Por Rolando Morales

Agosto 06, 2026 09:43 a.m.
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La capital, sexta nacional en denuncias por violencia familiar
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      La capital potosina se consolidó durante el primer semestre de 2026 como el sexto municipio del país con más carpetas de investigación por violencia familiar, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

      Con 2 mil 191 carpetas de investigación iniciadas entre enero y junio de 2026, la capital potosina se ubicó en el sexto lugar nacional por incidencia absoluta de violencia familiar, solo por debajo de Mexicali, con 3 mil 363 casos; Juárez, con 3 mil 169; Tijuana, con 2 mil 541; Saltillo, con 2 mil 465, e Iztapalapa, con 2 mil 238 expedientes.

      De acuerdo con los registros del SESNSP, en enero se iniciaron 317 carpetas, mientras que en febrero la cifra descendió ligeramente a 309 casos. A partir de marzo comenzó una tendencia ascendente con 361 investigaciones, seguida de 363 en abril.

      El aumento se hizo más evidente durante los dos meses más recientes del periodo analizado. En mayo se registraron 420 carpetas de investigación, lo que representó el nivel más alto hasta ese momento, mientras que en junio se contabilizaron 421 denuncias, la cifra mensual más elevada del semestre.

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      En el ámbito estatal, la capital también ocupa el primer lugar por número absoluto de denuncias por violencia familiar. De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, San Luis Potosí registró más del doble de casos que Soledad de Graciano Sánchez, segundo municipio con mayor incidencia en la entidad durante el mismo periodo, con un incremento semestral del 10.1 por ciento a comparación de la segunda mitad del año pasado.

      Si se analiza la tasa por cada 100 mil habitantes, el indicador alcanzó una tasa semestral de 243.52 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes.

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