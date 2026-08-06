Luz verde al "fracking" en México no incluye a la Huasteca de SLP

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El Comité Científico sobre soberanía energética abrió la puerta al uso del fracturamiento hidráulico (fracking) para explotar gas natural no convencional en México, aunque únicamente bajo una serie de condiciones ambientales, técnicas y sociales, entre las que recomendó utilizar exclusivamente agua salada, evitar el uso de agua dulce y someter cualquier proyecto a consultas con las comunidades involucradas.

Como parte de sus primeros resultados, los especialistas plantearon que la evaluación de estos yacimientos sólo continúe en las cuencas de Sabinas-Burro-Picachos, ubicadas entre Coahuila y Nuevo León, y Burgos, en el noreste de Tamaulipas, aunque propusieron prohibir este tipo de actividades en la cuenca de Tampico-Misantla.

En la conferencia matutina de este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum resumió las 10 recomendaciones, que van desde aprovechar de manera más eficiente la energía disponible hasta prohibir la exploración no convencional en Tampico-Misantla.

Además, explicó que el siguiente paso será iniciar, a través del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, los pozos de exploración de agua para determinar si existe agua salada.

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En caso de que no se encuentre, se cerraría la posibilidad de realizar explotación no convencional. La mandataria agregó que en dos meses y medio se informará si se encontró agua salada y de qué tipo es.

Además, Sheinbaum comentó que aún falta explorar la factibilidad económica de realizar una explotación no convencional.

Al señalar que no es viable este tipo de actividades en la cuenca de Tampico-Misantla, la investigadora y docente en la UNAM, Leticia Merino Pérez, señaló que se incluyen zonas principalmente a Veracruz, una parte del sur de Tamaulipas, la sierra norte de Puebla y la Huasteca potosina, porque es "social y ambientalmente inviable".

Se destacó que son zonas densamente pobladas con alta presencia de comunidades indígenas y con una ocupación milenaria de territorios con alto valor ambiental, social y cultural.

Por su parte, José Antonio Hernández Espriú, investigador de la UNAM, detalló que estas perforaciones exploratorias no son riesgosas de ninguna manera, ya que se trata de pozos que no se realizan para extraer fluidos, sino para estudiar la geología a profundidad, tomar muestras de agua salada y determinar sus características hidráulicas.

?? | Anuncian luz verde al "fracking" en México, pero no incluye a la Huasteca de #SLP y se emitieron 10 lineamientos.

Toda la información: ?? https://t.co/jDAOPxDh33 pic.twitter.com/0bNzXnh2Iw — Pulso Online (@pulso_mx) August 6, 2026

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Reconoce CSP que en el pasado se oponía

Tras presentarse los primeros resultados del Análisis del Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural no Convencional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que tenían oposición a esta práctica, pero ahora se han desarrollado nuevas tecnologías.

En su conferencia mañanera de este jueves 6 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reconoció el cambio en las tecnologías de hace 10 o 15 años.

"Es importante decir que cambian las nuevas tecnologías, porque las tecnologías que se usaban hace 10-15 años, cuando inició el gas no convencional, utilizaban químicos muy dañinos, utilizaban agua dulce, no reciclaban agua, o ya incluso químicos biodegradables".

"Entonces, la manera en que se hacía el gas no convencional se hacían muchísimos más pozos de los que se hacen ahora, porque hay otro tipo de técnicas", dijo la mandataria federal.

Apuntó que actualmente se permite evaluar de una manera distinta el gas no convencional que años atrás.

"Se han desarrollado nuevas tecnologías; vamos a empezar a ver si hay agua, a ver si hay gas antes de cualquier cosa y que los expertos nos sigan acompañando para garantizar en el momento en que veamos si es viable hacerlo técnicamente.

"Hacer la consulta con las comunidades de la zona, y al mismo tiempo garantizar que en efecto se estén utilizando tecnologías que no tienen los impactos ambientales de antes", agregó.

Omar Arellano Aguilar, investigador de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la UNAM, destacó la reducción de sustancias químicos que causaban impacto a la salud y al medio ambiente.