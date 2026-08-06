Sheinbaum descarta visita del Papa León XIV a México en 2027
El Papa León XIV prioriza países sudamericanos que no visitó el Papa Francisco, como Perú, Argentina y Uruguay.
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Insistió en la invitación para que visite nuestro país: "Nos dijeron que sí, que tiene muchas ganas de venir a México y que en todo caso, lo que se estaría viendo ya es la fecha en la que pudiera venir, pero no hay una fecha establecida todavía".
Indicó que le informaron a su gobierno que el sumo pontífice visitará Perú, Argentina y Uruguay porque son tres países que no visitó el Papa Francisco: "Y ahora el Papa León XIV quiere dar como una continuidad de la relación personal que tiene en particular con Perú porque vivió muchísimos años ahí".
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Comentó que con Parolin no hablaron de Cuba y abundaron en la encíclica del Papa con la que se lleva a cabo el debate sobre redes sociales e inteligencia artificial, entre otros temas y programas como "Sí al Desarme, Sí a la Paz".
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