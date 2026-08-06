Lluvias seguirán en San Luis Potosí

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Las lluvias volverán a hacerse presentes este jueves 6 de agosto en San Luis Potosí, principalmente durante la tarde y noche, de acuerdo con el pronóstico meteorológico difundido por la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Las condiciones más inestables se esperan en las regiones Media y Huasteca, donde se pronostican lluvias y tormentas puntuales, mientras que en el Altiplano y la Zona Centro podrían registrarse precipitaciones dispersas hacia la tarde.

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A pesar de las lluvias, el ambiente seguirá siendo caluroso a muy caluroso en gran parte del estado. La Huasteca alcanzará una temperatura máxima de 38 grados, seguida de la Zona Media con 34 grados, el Altiplano con 31 grados y la Zona Centro con 28 grados.

Durante las primeras horas del día también se prevé la presencia de bancos de niebla, especialmente en algunas zonas, lo que podría reducir la visibilidad en carreteras.

Protección Civil advirtió que existe probabilidad de lluvias y tormentas durante el próximo fin de semana, principalmente en el Altiplano y la Huasteca, por lo que recomendó mantenerse atento a los avisos meteorológicos.

Ante el calor, las autoridades pidieron a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, utilizar ropa ligera y proteger especialmente a niñas, niños, adultos mayores y mascotas. Además, recordaron que síntomas como mareo, dolor de cabeza, piel caliente y seca pueden ser señales de un golpe de calor y requieren atención médica.