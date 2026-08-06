logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Lluvias seguirán en San Luis Potosí

Las precipitaciones continuarán durante este jueves en varias regiones del estado

Por Redacción

Agosto 06, 2026 07:36 a.m.
A
Lluvias seguirán en San Luis Potosí
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Las lluvias volverán a hacerse presentes este jueves 6 de agosto en San Luis Potosí, principalmente durante la tarde y noche, de acuerdo con el pronóstico meteorológico difundido por la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

       

      Las condiciones más inestables se esperan en las regiones Media y Huasteca, donde se pronostican lluvias y tormentas puntuales, mientras que en el Altiplano y la Zona Centro podrían registrarse precipitaciones dispersas hacia la tarde.

       

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      A pesar de las lluvias, el ambiente seguirá siendo caluroso a muy caluroso en gran parte del estado. La Huasteca alcanzará una temperatura máxima de 38 grados, seguida de la Zona Media con 34 grados, el Altiplano con 31 grados y la Zona Centro con 28 grados.

      Durante las primeras horas del día también se prevé la presencia de bancos de niebla, especialmente en algunas zonas, lo que podría reducir la visibilidad en carreteras.

      Protección Civil advirtió que existe probabilidad de lluvias y tormentas durante el próximo fin de semana, principalmente en el Altiplano y la Huasteca, por lo que recomendó mantenerse atento a los avisos meteorológicos.

      Ante el calor, las autoridades pidieron a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, utilizar ropa ligera y proteger especialmente a niñas, niños, adultos mayores y mascotas. Además, recordaron que síntomas como mareo, dolor de cabeza, piel caliente y seca pueden ser señales de un golpe de calor y requieren atención médica.

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Lluvias seguirán en San Luis Potosí
      Lluvias seguirán en San Luis Potosí

      Lluvias seguirán en San Luis Potosí

      SLP

      Redacción

      Las precipitaciones continuarán durante este jueves en varias regiones del estado

      Transparencia retrocedería hasta 20 años, señalan
      Transparencia retrocedería hasta 20 años, señalan

      Transparencia retrocedería hasta 20 años, señalan

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Autoridades cuestionadas atenderían reclamos e inconformidades

      Siguen vialidades de la Z.I. en pésimas condiciones
      Siguen vialidades de la Z.I. en pésimas condiciones

      Siguen vialidades de la Z.I. en pésimas condiciones

      SLP

      Martín Rodríguez

      Los arreglos prometidos en la zona no llegan y empeora el tránsito

      Aparecen cráteres en avenida Juárez
      Aparecen cráteres en avenida Juárez

      Aparecen cráteres en avenida Juárez

      SLP

      Martín Rodríguez

      La problemática situación, pese a las recientes reparaciones de la vía