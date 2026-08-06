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México firma jornada exitosa y suma siete medallas en JCC

Destacan oros en esgrima y natación artística, además de podios en canotaje y karate

Por El Universal

Agosto 06, 2026 09:26 a.m.
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Guillermo Quirino / Foto: Conade

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      México mantuvo el paso ganador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al sumar medallas en siete disciplinas. Geraldine Sánchez destacó con la plata en skateboarding street; Luis Avilés también fue subcampeón de atletismo en los 400 metros, mientras que Katia Salcido y Pablo Benavides aportaron bronces en karate (-50 kg y +84 kg).

      México destaca en atletismo y karate en Santo Domingo 2026

      Lorena Rangel completó la cosecha en la pista al quedarse con el tercer lugar en los mil 500 metros, tras registrar un tiempo de 4:12.06, mientras que el país también consiguió el 1-2 en el pentatlón moderno varonil.

      En canotaje, Ximena Aparicio y Ana Cecilia Martínez conquistaron el bronce en la prueba de C2-500 metros, resultado con el que abrieron el medallero mexicano de la disciplina. La dupla de Guillermo Quirino y Gustavo Eslava terminó en la cuarta posición de la final varonil, apenas a siete centésimas del podio, y el equipo nacional aún tendrá participación en nuevas finales durante los próximos días.

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      Esgrima y natación artística impulsan el medallero mexicano

      La esgrima volvió a responder con una brillante actuación al conquistar dos oros gracias a Brandon Romo, en sable varonil, y Frania Tejeda, en espada femenil. A ellos se sumaron los bronces de Gibran Zea y María José Ramírez, resultados que permitieron a México mantenerse como líder del medallero de la disciplina con un balance de cuatro oros, dos platas y cuatro bronces.

      La natación artística también arrancó con fuerza al conquistar dos oros y una plata en las tres primeras finales. El equipo mixto técnico se coronó campeón, mientras que Camila Argumedo obtuvo el oro en solo técnico femenil y Diego Villalobos sumó la plata en la rama varonil.

      Al cierre de la jornada de ayer, México acumuló 314 medallas: 139 de oro, 91 de plata y 84 de bronce.

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