Intensifican limpieza en panteón de Pozos

Con el objetivo de ofrecer espacios dignos y una mejor imagen a las familias que acuden a honrar a sus seres queridos, el gobierno municipal de Villa de Pozos, a través de la Dirección de Panteón Municipal, concluyó los trabajos de rehabilitación y limpieza en el Panteón Municipal, que ya se encuentra listo para recibir a más de 5 mil visitantes durante la próxima celebración del Día de Muertos.

Edwing Bárcenas Camacho, director de Panteón Municipal, informó que se rehabilitó el arco de la entrada principal y se mejoraron las tres piletas, con la intención de brindar un entorno más funcional y agradable para quienes visitan el lugar.

“Se realizaron labores de limpieza general, recolectando más de cuatro toneladas de basura, maleza y hierba crecida tras las recientes lluvias, dejando las instalaciones en condiciones óptimas para los visitantes”, explicó Bárcenas Camacho.

El funcionario destacó que las familias contarán con agua gratuita para la limpieza de lápidas y colocación de flores durante sus visitas. Asimismo, señaló que durante los días de mayor afluencia se mantendrán acciones permanentes de limpieza, no sólo en el Panteón Municipal, sino también en los cementerios El Panalillo y Jardín del Descanso.

Finalmente, puntualizó que el Gobierno Municipal busca garantizar que los espacios funerarios de Villa de Pozos estén en condiciones dignas y seguras para toda la comunidad durante una de las tradiciones más importantes del país.