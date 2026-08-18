Intentan dañar 2 arcos de seguridad en Valles
Los dispositivos ayudan a detectar vehículos robados, asegura la SSPC
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Pese a los disparos recibidos este fin de semana por parte del crimen organizado, los arcos de seguridad en el municipio de Ciudad Valles siguen operando con normalidad, informó Jesús Juárez Hernández titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Expuso Juárez Hernández que luego de tomar conocimiento por el reporte del 9-1-1, la Guardia Civil Estatal (GCE) estableció que los criminales intentaron dañar dos arcos, sin embargo, no lograron su cometido porque continúan en funcionamiento.
Consideró que el ataque armado contra la infraestructura, se debió a que las células delictivas utilizan dichas vialidades para buscar ingresar a la municipalidad y pretenden no ser identificadas por la tecnología.
Recordó que los dispositivos con avances de última generación permiten no solo videovigilar la ciudad, sino también detectar vehículos con reporte de robo al visualizar las placas y hologramas, medidas que inhiben la presencia delictiva.
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"Sucedió el fin de semana un intento de dañar nuestras estructuras que tiene la tecnología instalada y que nos ayuda en la videovigilancia, y a detectar vehículos con reporte de robo", remató.
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