Denunciará Interapas sabotajes

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El organismo operador Interapas anunció que presentará denuncias penales por presuntos actos de sabotaje contra la red de agua potable detectados en el fraccionamiento Villa Magna y la delegación La Pila, luego de que en las últimas tres semanas se registrara la manipulación de válvulas que afectó el suministro para decenas de usuarios.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con el organismo, en Villa Magna estas acciones ocasionaron al menos 16 fugas en la red de distribución, luego de que personas alteraran el funcionamiento de las válvulas. Entre los puntos donde se detectaron las irregularidades se encuentran la avenida Románica, en su cruce con Vía Appia, así como la calle Hispania, cerca del tanque principal de almacenamiento del fraccionamiento, donde resultaron dañadas líneas de conducción de tres y cuatro pulgadas.

Detalles confirmados

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En la delegación La Pila, el personal de Interapas también encontró válvulas manipuladas y excavaciones clandestinas utilizadas para realizar conexiones irregulares a la red hidráulica. Esta situación, indicó, ha provocado afectaciones en el abasto de agua para habitantes de las calles Lagunilla, Barrón, Zanja Chica, Carranza y Francisco Villa.

Ante estos hechos, el organismo anunció que presentará denuncias por el delito de sabotaje para que las autoridades investiguen a los responsables y, en su caso, se sancionen los daños ocasionados a la infraestructura hidráulica, así como las afectaciones generadas por la interrupción del servicio.