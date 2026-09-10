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A la baja, acciones de desazolve por parte del Interapas

Se reduce 32.4% destape de líneas, señala un informe

Por Rolando Morales

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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A la baja, acciones de desazolve por parte del Interapas
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      El Interapas redujo de manera considerable las acciones de desazolve realizadas durante el primer semestre de 2026, pese a que en varios meses recibió una cantidad importante de reportes.

      Interapas reduce atención a reportes y acciones de desazolve

      Entre enero y junio atendió mil 665 reportes, 799 menos que los 2 mil 464 registrados en el mismo periodo de 2025, lo que representa una caída de 32.4 por ciento.

      Lo anterior según datos proporcionados en respuesta a la solicitud de acceso a la información con folio 241487126000071 presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

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      En la primera mitad de 2026, Interapas recibió 2 mil 613 reportes y atendió mil 665, por lo que quedaron sin atención 948 reportes equivalente al 36.3% del total recibido.

      Disminución en trabajos de infraestructura pluvial y sanitaria

      La disminución también se refleja en los trabajos realizados en la infraestructura pluvial y sanitaria.

      En los primeros seis meses de 2026 se limpiaron 3 mil 978 pozos de visita y 87 bocas de tormenta, para un total de 4 mil 65 intervenciones.

      Un año antes fueron 6 mil 827 pozos de visita y 153 bocas de tormenta, es decir, 6 mil 980 acciones, por lo que el volumen de limpiezas cayó 41.8 por ciento.

      El sondeo de líneas también registró una reducción.

      Interapas pasó de 320 mil 22 metros lineales sondeados entre enero y junio de 2025 a 197 mil 794 metros en 2026, una diferencia de 122 mil 228 metros y una disminución de 38.1 por ciento.

      Esto pese a que las acciones de desazolve realizadas por Interapas en el primer semestre de 2026 representaron un gasto de 302 mil 745 pesos, monto superior al registrado en el mismo periodo de 2025, cuando reportó erogaciones por 295 mil 738.50 pesos.

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