Intervendrán 25 inmuebles del Centro

El Ayuntamiento de la capital, prepara un programa para intervenir entre 20 y 25 inmuebles en condiciones de abandono dentro del Centro Histórico, con la intención de rehabilitarlos y darles nuevos usos que contribuyan a la recuperación de esta zona urbana.

Acciones de la autoridad

El alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que el proyecto ya cuenta con un diagnóstico previo y forma parte de una estrategia municipal para rescatar propiedades deterioradas o sin uso, con el objetivo de revitalizar el corazón de la capital potosina.

De acuerdo con el edil, el plan se encuentra en una fase avanzada de preparación y contempla acciones similares a las que el gobierno municipal ha realizado previamente en otros puntos de la ciudad, donde se han recuperado espacios abandonados.

Detalles confirmados

Entre los antecedentes mencionó el rescate de una antigua casona ubicada sobre la Avenida Venustiano Carranza, inmueble que se encontraba desocupado y que actualmente está bajo resguardo del Ayuntamiento como parte de los esfuerzos para recuperar propiedades con valor urbano.

Galindo Ceballos señaló que la intención es presentar oficialmente el programa en los próximos días, con el propósito de impulsar una transformación urbana del Centro Histórico que permita aprovechar inmuebles que durante años se han deteriorado.