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Inversión china sí, pero cuidando la relación con EUA

El presidente del Clúster Automotriz dice que es un socio estratégico

Por Martín Rodríguez

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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Inversión china sí, pero cuidando la relación con EUA
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      A pesar de que el mercado chino tiene mucho interés en reforzar su presencia en el continente, en la renegociación del tratado México-Estados Unidos-Canadá, se tiene que cuidar mucho la relación con el gobierno estadounidense porque finalmente, es el socio estratégico de México y el resultado de las negociaciones, podría ser la diferencia entre algo exitoso o que no ocurra nada extraordinario que asegure las fuentes de empleo, advirtió el presidente del Cluster Automotriz, Alberto Rosales.

      Recordó que la Secretaría de Desarrollo Económico, ya manejaba una perspectiva de inversión de un aproximado de mil millones de dólares, tanto de origen chino como coreano, es decir de dos países que han insistido en buscar la manera de tener, acceso al mercado estadounidense a través de inversiones en el continente americano.

      Luego de una breve plática hecha pública entre el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá en el sentido de generar candados para la inversión china en el norte de América, Alberto Rosales dijo suponer que en realidad México está siendo muy cuidadoso de las negociaciones, en el sentido de no arriesgar tanto y clavarse en un solo lado, cuando lo que se busca es mantener la participación comercial con el continente americano.

      Aseguró que si Estados Unidos condiciona la llegada de inversiones de otros continentes hacia América, bajo la condición de que las piezas de los vehículos sean fabricadas en esta zona, lo que hace es proteger la cercanía de la producción de las autopartes con los vehículos de origen asiático, a manera de que sean protegidas las fuentes de empleo y la economía de la zona.

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      Agregó que también habría oportunidades para que los chinos y coreanos tengan su desarrollo en México, pero por otro lado, hay confianza en que sea modulada esta posibilidad de inversiones para que no reemplacen lo que ya se tiene en el mercado interno de América del Norte.

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