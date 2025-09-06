Inversión de Daikin es un acumulado de años

A unas horas que Gobierno del Estado anunció una nueva inversión millonaria de Daikin Manufacturing en San Luis Potosí, como parte de la gira comercial que realiza en Japón, el corporativo en México, aclaró que dicho recurso ya se invirtió o está en proceso de ello.

El gobierno estatal, informó antier por la mañana, que directivos de Daikin confirmaron la “inauguración de su tercera planta en territorio potosino para el mes de octubre, con una inversión de 7 mil millones de pesos y la generación de 3 mil 500 empleos en su primera etapa”.

La noche de este jueves, mediante un comunicado de prensa, la empresa de origen japonés difundió una nota aclaratoria para precisar información reciente sobre “datos imprecisos” de su presencia en territorio potosino.

Daikin Manufacturing México precisó que, en los últimos tres años invirtió más de 310 millones de dólares (6 mil millones de pesos aproximadamente), generándose más de 3 mil empleos para dos nuevas plantas que recientemente han iniciado operaciones.

Derivado de ello; subrayó que ya cuenta con más de 3 mil 600 empleados en sus cuatro plantas en San Luis Potosí.

“En el mes de octubre de este año, se inaugurarán las inversiones realizadas en estos últimos años, para dar paso al aumento en la capacidad de producción, aprovechando el talento potosino”, concluyó.

En síntesis, la compañía no invertirá más capital en San Luis Potosí, sino que inaugurará la infraestructura ya existente. Aunado a que la información presentada por la administración gallardista, es un acumulado de los últimos años.