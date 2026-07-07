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Investiga FGE asesinato de dos mujeres: García

Por Rubén Pacheco

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
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Investiga FGE asesinato de dos mujeres: García
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      En la actualidad, dos asesinatos de mujeres se encuentran en proceso de investigación para determinar si se clasifican como feminicidios, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

      A reserva de que el Ministerio Público presente las pruebas para que el juez de Control lo defina como crimen de género, adujo que San Luis Potosí reportaría cinco carpetas de investigación por dicho ilícito.

      Describió que, en tres de las averiguaciones por feminicidio, cometido en los primeros dos meses del 2026, la Policía de Investigación (PDI) ya cumplimentó tres órdenes de aprehensión en contra de los presuntos asesinos.

      La fiscal general expuso que los tres implicados y actualmente internados en Centro Estatales de Reinserción Social (Cereso), eran parejas sentimentales de las tres mujeres privadas de la vida.

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      Exhortó a las mujeres que sean víctimas de violencia familiar de sus cónyuges o parejas, acudir a la FGE a denunciar al agresor, porque este tipo de agresiones aumentan y terminan en un feminicidio.

      "De las investigaciones, van a ver si hay una situación de un homicidio o si realmente se trata de un feminicidio (...) si hay una cuestión de género, es un feminicidio", complementó la entrevistada.

      Refirió la fiscal que el año pasado se acumularon siete feminicidios en el estado. Es decir, a falta de un semestre para que concluya el 2026, se ha perpetrado el 71 por ciento de casos de todo el 2025.

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