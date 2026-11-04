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Investiga la FGE explosión en Xilitla

Por Samuel Moreno

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Investiga la FGE explosión en Xilitla
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      El puesto de pirotecnia que explotó a las afueras del cementerio de Xilitla, no contaba con permisos ni con las medidas de seguridad correspondientes, informó Nadia Ochoa Limón, coordinadora estatal de Protección Civil (CEPC), quien señaló que los hechos ya son investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE).

      La funcionaria detalló que el reporte de la explosión se recibió este lunes alrededor de las dieciséis horas  y dejó un saldo de cinco personas lesionadas. De ellas, cuatro ya fueron dadas de alta y se encuentran estables, mientras que una permanece internada en una clínica de Ciudad Valles.

      Ochoa Limón indicó que la dependencia estatal aportará la información que sea necesaria a las autoridades judiciales para esclarecer lo ocurrido, aunque precisó que la investigación se encuentra bajo responsabilidad de la Fiscalía.

      Ante este incidente, hizo un llamado a los ayuntamientos para reforzar los procedimientos de autorización y supervisión de los puestos de pirotecnia, a fin de garantizar que cumplan con las condiciones de seguridad y no se instalen en sitios de alta concentración de personas.

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      También recordó que estos establecimientos deben contar con extintores disponibles y que quienes los operan deben conocer su funcionamiento. Añadió que la ciudadanía puede reportar de manera inmediata cualquier puesto que represente un riesgo, para que las autoridades intervengan y, de ser necesario, procedan con el decomiso.

      Finalmente, destacó que las autoridades municipales fueron las primeras respondientes tras la explosión y llegaron en cuestión de minutos para brindar atención a las personas afectadas.

      Reiteró que Protección Civil estatal colaborará con las instancias correspondientes durante el desarrollo de las investigaciones.

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