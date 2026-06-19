Invitan a apreciar obra escultórica de Federico Silva

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Cinco esculturas monumentales del artista plástico Federico Silva fueron instaladas en la explanada de la Unidad Administrativa Municipal (UAM) de Soledad de Graciano Sánchez, donde permanecerán en exhibición durante un mes con acceso gratuito al público.

El director de Cultura Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera, señaló que la muestra es resultado de una coordinación entre el Ayuntamiento de Soledad, la Secretaría de Cultura del Estado y el Museo Federico Silva.

Sostuvo que es la primera ocasión en que estas cinco piezas son exhibidas fuera de dicho recinto cultural.

Las obras, elaboradas en fibra de vidrio, forman parte de la producción escultórica de Federico Silva, artista reconocido por sus aportaciones al arte contemporáneo mexicano", destacó.

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El funcionario resaltó que la exposición busca acercar este tipo de manifestaciones artísticas a la población y utilizar la explanada municipal como sede de actividades culturales.

Finalmente, informó que se pretende que este espacio albergue de manera permanente exposiciones y eventos culturales abiertos al público, en tanto las esculturas podrán visitarse de lunes a domingo en un horario de 8:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.