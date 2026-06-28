Invitan hoy a la Expo Mujeres que Crean

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El Centro LIBRE para Mujeres de Villa de Pozos, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres del gobierno estatal, recordaron a la población, que este domingo en el jardín principal de esta localidad, se realizará la segunda edición de la Expo Mujeres que Crean, evento en el que se podrán conocer y adquirir productos y servicios de emprendedoras de este municipio.

La Expo funcionará por la tarde – noche, en un horario de 3:00 de la tarde a 8:00 de la noche, que es cuando más personas asisten al jardín principal de este municipio. El objetivo del evento es fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres y promover espacios que favorezcan la comercialización de sus productos, el crecimiento de sus proyectos y la generación de nuevas oportunidades de desarrollo.

Además de impulsar el consumo local, la Expo Mujeres que Crean representa un punto de encuentro entre emprendedoras y ciudadanía, lo que fomenta la participación comunitaria y el reconocimiento del trabajo que realizan las mujeres para contribuir al desarrollo económico y social de Villa de Pozos.

Este tipo de exposiciones ya han tenido éxito en otros municipios de la zona metropolitana como Soledad de Graciano Sánchez y la propia capital del estado, donde algunas mujeres han logrado el despegue de negocios exitosos a partir de pequeños emprendimientos.

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