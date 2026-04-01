Irak clasifica al Mundial 2026

Pasaron 40 años para que los Leones de Mesopotamia vuelvan a rugir, pero la espera valió la pena. Irak conquistó Monterrey, venció a Bolivia (2-1), y tomó el último boleto disponible a la Copa del Mundo 2026.

La Selección de Irak nunca olvidará este viaje a Monterrey, ya que desde el principio estuvo lleno de drama y suspenso. Tan solo hace unas semanas, los bloqueos aéreos por el conflicto en Medio Oriente pusieron en duda su participación en este Repechaje, pero esta historia tuvo un final feliz. En el mismo país donde jugaron su última Copa del Mundo, se selló su regreso al torneo de naciones más importante.

Un tiro libre de Amir Alammari que se estrelló en el travesaño gracias a una fantástica atajada de Guillermo Viscarra dio lugar al tiro de esquina que abrió el marcador. Ali Alhamadi (9´) cabeceó cerca del manchón penal y venció al guardameta boliviano.

Así comenzó la pesadilla para el conjunto del Altiplano. Una vez más, como sucedió contra Surinam, tenían que remontar para luchar por su sueño y por un momento, la historia parecía repetirse.

Tal como sucedió en su último partido, el joven Moisés Paniagua (37´) encontró la igualdad para Bolivia gracias a un rebote dentro del área y con otra exquisita definición, mandó el balón al ángulo superior izquierdo.

Sin embargo, la emoción sudamericana duró poco. Al regresar del descanso, los asiáticos golpearon con otro gol de vestidor. Marko Farji explotó la banda derecha y asistió a Aymen Hussein (53´), que con el olfato de quienes presumen instinto asesino dentro del área, le ganó la posición a Efraín Morales y empujó el balón al fondo de la red. Esta vez, Bolivia no pudo levantarse.

Los 49 mil 286 aficionados presentes en el Gigante de Acero, una gran mayoría de ellos orgullosamente iraquíes, fueron testigos de esta hazaña de los Leones que cortaron una sequía de 40 años y ya tienen la mente puesta en Francia, Senegal y Noruega, sus próximos rivales del Grupo I en la Copa del Mundo.