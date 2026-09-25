Japoneses recorren la Z.M.con intenciones de invertir

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Directivos de la Organización Japonesa de Comercio Exterior (Japan External Trade Organization -JETRO-) viajaron desde Japón a San Luis Potosí, "peinaron" la zona industrial, las áreas de transporte y logística y la reserva territorial, para conocer las ventajas competitivas que les permitan invertir en la Zona Metropolitana.

La organización que es el enlace de Japón con el mundo, revisa la posibilidad de aterrizar inversiones, que complementen tanto la industria y el cluster automotriz y otras materias de la manufactura y la transformación. Aunque no hay nada confirmado, por lo pronto respondieron así a la visita de una delegación potosina a Tokio en junio pasado.

El presidente del Clúster Automotriz, Alberto Rosales, informó que la delegación japonesa encabezada por sus propios directivos, se llevó suficiente información para considerar una evaluación de posibilidades.

El presidente del organismo empresarial dijo que el primer resultado de la visita inicial, es la vinculación internacional del sector automotriz con las empresas transnacionales y en particular con el abanico de posibilidades para generar nuevos polos de inversión. Los representantes de JETRO Tokio se presentaron en Industrias japonesas instaladas en San Luis Potosí, con la guía de representantes de JETRO México (CDMX).

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Los representantes provenientes de Tokio conocieron el ecosistema automotriz de la zona metropolitana de San Luis Potosí, las capacidades de la proveeduría local y las oportunidades de inversión y colaboración que existen entre empresas japonesas y la industria establecida en la Zona Industrial.

La delegación de Tokio participo reuniones con directivos de empresas japonesas instaladas aquí, y visitas a plantas de empresas que operan en la zona metropolitana y que han alcanzado grandes resultados y una importante integración a la cadena de suministro automotriz.

El presidente del Clúster Automotriz aseguró que estas acciones son parte de una estrategia permanente para conectar empresas, generar oportunidades de negocio, fortalecer la proveeduría local y proyectar a San Luis Potosí ante nuevos socios internacionales, para impulsar una industria cada vez más competitiva, integrada y global.