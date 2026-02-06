Joven de 18 años dona sus órganos

El Hospital General de Zona (HGZ) 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí registró con éxito la primera donación multiorgánica del año, marcando esperanza y generosidad para pacientes en lista de espera.

El doctor Claudio Alberto García Perales, coordinador de Procuración de Órganos y Tejidos del HGZ 50, informó que la donación fue posible gracias a la decisión altruista de la familia de un joven de 18 años, quien, tras sufrir muerte encefálica, se convirtió en un donante de vida.

Gracias a este acto de amor, se logró la obtención de riñones, córneas y tejido musculoesquelético. Los órganos fueron trasladados a centros hospitalarios de especialidades en Coahuila y Nuevo León, así como para trasplante en la capital potosina.

Este procedimiento permitirá beneficiar directamente a personas en espera de un órgano o córnea, mientras que el tejido óseo podría mejorar la calidad de vida de hasta 100 pacientes en diversos tratamientos ortopédicos y reconstructivos.

“Agradecemos profundamente a la familia. En medio de su dolor, eligieron dar una segunda oportunidad a quienes más lo necesitan; este es un recordatorio de la importancia de platicar en familia sobre el deseo de ser donantes”, expresó el doctor García Perales.

Al finalizar la procuración, personal médico, de enfermería, administrativo y familiares formaron una valla de honor en los pasillos del hospital. Entre aplausos y un profundo silencio de respeto, escoltaron el cuerpo del joven, rindiendo homenaje a su legado y a la nobleza de su familia.