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Jóvenes ya no anhelan profesionalizarse: AZG

Lamenta el rector de a UASLP que prefieran ser influencers.

Por Rubén Pacheco

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Jóvenes ya no anhelan profesionalizarse: AZG
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      La juventud ya no tiene expectativas de profesionalizarse en una carrera, porque prefieren aspirar a convertirse en influencer o youtuber, lamentó Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

      Citó que, de acuerdo con un reciente estudio mostrado a funcionarios universitarios del país en una reunión en el estado de Guanajuato, en la actualidad, disminuyó la brecha salarial entre quienes tienen una licenciatura, maestría y doctorado, lo mismo en quien no alcanzó la educación superior.

      "Esa brecha se ha cerrado impresionantemente. La diferencia entre tener doctorado con maestría, ya prácticamente, no existe y tener maestría con licenciatura, ya prácticamente no existe", enfatizó.

      Por ende, adujo que ahora las juventudes del mundo, no solo las potosinas, conciben que deben estudiar por varios años, sin tener certeza de que después puedan lograr encontrar un empleo bien remunerado y acorde con sus necesidades.

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      Sumado a ello, alertó que otros tantos se ilusionan con llegar a figurar como creadores de contenido, a fin de generar ingresos millonarios "y todo mundo se va a querer pagar la propaganda conmigo", dijo.

      "Hay excepciones y sí lo logran, pero es como pensar que aquí tenemos 500 equipos de fútbol amateur y van a salir 500 Cristiano Ronaldo. No va a ser así", comparó el directivo universitario.

      Pese a este escenario complejo para las universidades, defendió que debe seguirse estimulando que las y los jóvenes se preparen en las diversas áreas del conocimiento profesional.

      Para el próximo proceso de ingreso a la casa de estudios potosina, más de 15 mil aspirantes buscarán obtener alguno de los 7 mil 800 espacios disponibles en las más de 100 carreras de la UASLP.

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