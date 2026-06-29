Detienen a presunto ladrón tras robar un tambo
Vigilantes de la CTM lo persiguieron y, con apoyo de la Policía Municipal, lograron capturarlo cuando aún llevaba el objeto sustraído
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CIUDAD VALLES.- Un hombre fue detenido en flagrancia luego de que presuntamente robó un tambo de plástico de un domicilio en la colonia Vista Hermosa y trató de escapar con el objeto.
El detenido fue identificado como Mario "N", quien fue asegurado por vigilantes de la CTM en coordinación con elementos de la Policía Municipal. Posteriormente fue trasladado a las celdas preventivas y sería puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con la información recabada, el sujeto sustrajo un tambo de plástico con capacidad para 200 litros de una vivienda y huyó por la calle Graciano Sánchez.
La propietaria se dio cuenta del robo y pidió ayuda de inmediato. Vigilantes de la CTM que se encontraban en la zona iniciaron la persecución del presunto responsable y solicitaron el apoyo de la Policía Municipal.
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Minutos después, Mario "N" fue localizado y detenido sobre la misma calle, cuando aún llevaba consigo el tambo presuntamente robado, el cual fue recuperado.
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