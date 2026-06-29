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Prevén regreso de lluvias y vientos fuertes en SLP

La Huasteca volverá a ser la región más calurosa, con temperaturas de hasta 36 grados

Por Redacción

Junio 29, 2026 07:27 a.m.
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Prevén regreso de lluvias y vientos fuertes en SLP
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      Las lluvias volverán a hacerse presentes este lunes en San Luis Potosí. De acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), se esperan tormentas puntuales fuertes en las cuatro regiones del estado, principalmente durante la tarde, acompañadas de rachas de viento.

      El pronóstico indica que las precipitaciones podrían presentarse después del mediodía, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir y evitar cruzar calles o arroyos con corrientes de agua, ya que el viento podría intensificarse durante las tormentas.

      Mientras tanto, la Huasteca seguirá registrando las temperaturas más elevadas de la entidad. Se espera una máxima de 36 grados, además de un ambiente bochornoso que persistirá durante gran parte del día.

      En la Zona Media se prevé una temperatura máxima de 30 grados, en el Altiplano de 29 grados y en la Zona Centro de 27 grados, aunque en todas las regiones existe probabilidad de lluvias y actividad eléctrica.

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      Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que las condiciones meteorológicas podrían cambiar a lo largo del día y las tormentas estar acompañadas de fuertes rachas de viento.

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