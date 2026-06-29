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Proponen reforma de Ley para atender el autismo

Se extendería a la vida adulta, piden además la creación de un padrón

Por Ana Paula Vázquez

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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Proponen reforma de Ley para atender el autismo
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      San Luis Potosí podría contar con un padrón estatal de personas con la condición del espectro autista, además de ampliar la atención a la vida adulta y obligar a las autoridades a registrar y actualizar información de este sector, como parte de una reforma a la ley en la materia.

      Propuesta de reforma para padrón y atención

      La propuesta impulsada por el diputado Luis Felipe Castro Barrón, plantea que la ley vigente mantiene un enfoque limitado al modelo médico-clínico y a la detección temprana en niños, lo que ha dejado fuera a personas adultas con Trastorno del Espectro Autista.

      Subregistro y necesidades en regiones del estado

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      El proyecto advierte que en el estado existe subregistro de población neurodivergente, principalmente en regiones como el Altiplano y la Huasteca, lo que afecta la planeación de políticas públicas y la cobertura de servicios para este sector.

      La iniciativa también propone ampliar la evaluación clínica a todas las etapas de la vida, incluyendo adolescencia y adultez, con el objetivo de mejorar la detección fuera de la niñez, además de establecer obligaciones para las instituciones en materia de inclusión educativa, capacitación y atención.

      Asimismo, plantea reconocer la neurodiversidad y la vida independiente dentro del marco legal, así como establecer ajustes razonables en espacios laborales y oficinas públicas, como adecuaciones en ruido e iluminación.

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