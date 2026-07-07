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Jucopo definirá a nuevo integrante de la Comisión

Tras controversia sobre participación de distintas bancadas en dicho órgano

Por Samuel Moreno

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
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Jucopo definirá a nuevo integrante de la Comisión
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      El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Rubén Guajardo, señaló que será en la próxima reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) donde se analice la posible integración de un legislador a la Comisión Especial de Atención a Periodistas, luego de la controversia generada en torno a la participación de distintas bancadas en el órgano.

      El legislador explicó que hasta el momento no se ha llevado a cabo una reunión reciente de la Jucopo, por lo que cualquier determinación sobre la conformación o ajustes en la comisión deberá discutirse de manera colegiada entre los coordinadores parlamentarios, privilegiando los acuerdos institucionales.

      Guajardo Barrera destacó que la creación de comisiones especiales temporales ha permitido abrir espacios de diálogo con el gremio periodístico en la entidad, al considerar que se trata de un mecanismo que contribuye a atender un tema que ha generado debate y controversia en SLP en los últimos meses.

      Subrayó que el objetivo principal debe ser fortalecer la comunicación entre el Poder Legislativo y el periodismo local, particularmente con aquellos medios y comunicadores que, dijo, ejercen un trabajo "serio", a fin de institucionalizar ese acercamiento mediante mecanismos formales como minutas y acuerdos.

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      Finalmente, el diputado panista sostuvo que la prioridad legislativa en este tema debe centrarse en mantener abierto el diálogo y revisar, dentro de las competencias del Congreso del Estado, posibles mejoras al ejercicio periodístico, siempre a partir de acuerdos que se construyan en la Jucopo y con el voto ponderado de sus integrantes.

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