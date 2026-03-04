Jucopo: pifia legislativa costaría hasta 9 mdp

El Congreso tiene menos de 20 días para presentar el nuevo protocolo de las consultas que fueron anuladas, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara repetir el proceso por vicios en su realización.

SCJN ordena repetir consultas y define plazo para Congreso

El nuevo ejercicio podría implicar un gasto adicional de entre 8 y 9 millones de pesos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano Cortés, informó que el plazo se definió tras una reunión con la Corte, en la que participaron también la presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Paloma Blanco López, asesores legislativos y diputados.

En ese encuentro se les instruyó formalizar avances y precisar la metodología para evitar una nueva impugnación.

Ceepac niega organizar consulta; Congreso asume responsabilidad

El Congreso buscó que el Ceepac organizara la consulta para garantizar un mecanismo "equilibrado y equitativo"; sin embargo, el organismo notificó mediante oficio —dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva, Sara Rocha Medina— que no está en condiciones de asumir esa responsabilidad.

Con ello, el Poder Legislativo deberá encargarse directamente de un procedimiento que ya le fue invalidado una vez.

Serrano reconoció que la consulta anterior costó cerca de 9 millones de pesos, destinados a la integración de un equipo técnico-operativo y a la logística del proceso. Señaló que el impacto presupuestal ya fue planteado ante la Secretaría de Finanzas y advirtió que el cumplimiento de la sentencia es "impostergable".

El nuevo proceso incluye dos consultas: una en materia de discapacidad, considerada menos compleja, y otra vinculada con la Ley Indígena, que demandará mayores cuidados para ajustarse estrictamente a los parámetros legales.