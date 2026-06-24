"Se olvida" Congreso de juicio contra un regidor
La presidenta de la Mesa Directiva señala desconocer información y aguarda nuevos datos.
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El Congreso acumula solicitudes para transparentar el estado de un juicio político promovido desde el 8 de septiembre de 2025, en contra del regidor Jorge Alberto Zavala López y su suplente Jesús Becerra Rodríguez, luego de que la promovente, Martha Erika Tapia Gone denunciara la falta de respuesta institucional a sus peticiones de información.
Solicitudes formales para conocer estado del juicio político
Los oficios fueron dirigidos tanto a la presidenta de la Mesa Directiva, Sara Rocha Medina, como al presidente de la Comisión de Gobernación, Héctor Serrano Cortés, en los que se exige conocer el estado procesal del juicio político, las actuaciones realizadas desde su presentación, la autoridad encargada de su trámite y resolución.
También piden las razones por las que no se ha dado respuesta a una solicitud previa presentada el 8 de diciembre de 2025.
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Respuesta institucional y postura de la presidenta de la Mesa Directiva
En los documentos, la promovente señala que pese a haber solicitado información con anterioridad, no ha recibido respuesta del Poder Legislativo, lo que la llevó a reiterar formalmente la petición con fundamento en el derecho de petición, insistiendo en conocer el avance real del procedimiento y el cumplimiento de las obligaciones legales del Congreso.
Cuestionada sobre el tema, la presidenta de la Directiva, Sara Rocha Medina, respondió que no cuenta con información sobre el juicio político y que se encuentra a la espera de mayores elementos para dar una actualización.
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