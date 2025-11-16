logo pulso
SLP

Justifica regidora voto contra alza catastral

Por Rolando Morales

Noviembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Adriana Urbina Aguilar, explicó que votó en contra de la actualización de los Valores Unitarios de Suelo y Construcción 2026 al considerar que el dictamen mantiene pendientes técnicos que no permiten una valoración justa entre las distintas zonas del municipio.

Aunque reconoció que el incremento del 4.21 por ciento es moderado y acorde a la inflación, Urbina advirtió que la propuesta repite una práctica que considera problemática: aplicar el mismo porcentaje a más de cincuenta sectores catastrales, pese a que cada uno tiene condiciones económicas, urbanas y de servicios completamente distintas. Señaló que esta homogeneidad pasa por alto que algunas zonas han tenido crecimiento acelerado en su plusvalía, mientras que otras se han estancado o incluso depreciado.

Según explicó, la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro obliga a considerar factores como antigüedad, nivel socioeconómico, estado de los servicios públicos y características del desarrollo urbano. Sin embargo, dijo que este enfoque diferenciado no se ve reflejado en el dictamen, lo que deja áreas de oportunidad importantes para construir una metodología que realmente responda a las particularidades de cada sector.

Urbina apuntó que avanzar hacia una valoración más precisa implica un trabajo más complejo, pero necesario si se busca acercar los valores catastrales al comportamiento real del mercado inmobiliario. Afirmó que su voto no es un rechazo al ajuste en sí, sino un llamado a mejorar los criterios para que la actualización futura sea más equilibrada y apegada a lo que marca la ley.

