La avenida CFE es un desastre total

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La avenida Comisión Federal de Electricidad de la Zona Industrial se encuentra muy destruida, hay parabuses oxidados y desatención tanto a pavimentos como iluminación; la calle es peligrosa para los transportistas.

Desde el Eje 140 hasta el Eje 122, la mayor parte del tramo se encuentra muy destruida, abundan los baches y el tráfico es muy lento, lo que afecta la logística para vehículos de carga pesada y de transporte de personal, automóviles particulares y camionetas de proveeduría.

En el cruce del Eje 136, baches de gran tamaño dificultan la circulación vehicular y se encharcan en temporada de lluvias. Los traileros tienen que hacer malabares para salir de la zona de cráteres. Los operadores de camiones de transporte de personal, también deben maniobrar para evitar que algún pasajero se lastime en el trayecto de la empresa a su lugar de origen o viceversa.

En el que debería ser el camellón central, la zona se encuentra descuidada, la hierba creció e incluso invade los espacios de algunos paradores de lo que originalmente sería la Red Metro, el sistema de transporte rápido que nunca se realizó en los tiempos del gobierno de Juan Manuel Carreras.

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Solo un tramo de la avenida Comisión Federal de Electricidad se encuentra reparado, pero únicamente del pavimento de la superficie de rodamiento, y el constructor de Gobierno del Estado entregó la obra con las líneas de guarnición y banquetas pintadas de verde, como lo ordena el gobierno gallardista, así como algunos de los ya muy destruidos paradores abandonados, de lo que habría sido el sistema de transporte rápido.

En el cruce del Eje 132, el tránsito vehicular es imposible, hay baches y los transportistas cruzan arriesgándose a sufrir la volcadura de algún remolque con la caída de los productos transportados.

Los parabuses, tanto aquellos que fueron pintados de verde como los que se encuentran oxidados, ya perdieron sus líneas podotáctiles que según el malogrado proyecto, debían funcionar para mover a personas ciegas y débiles visuales.

Tanto los camellones como parte de la superficie de rodamiento ya están invadidas por la hierba que va creciendo.