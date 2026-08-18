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La capital sigue siendo panista: edil

Por Rolando Morales

Agosto 18, 2026 03:00 a.m.
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La capital sigue siendo panista: edil
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      "La capital sigue siendo una plaza muy del PAN", afirmó el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, al ser cuestionado sobre los perfiles que participan en el proceso interno del Partido Acción Nacional para definir a quien buscará la Alcaldía capitalina en las elecciones de 2027.

      Aunque consideró que aún falta tiempo para la definición de candidaturas, dijo confiar en que de ese ejercicio surgirá una opción competitiva para encabezar el gobierno municipal. Galindo destacó que su experiencia como un alcalde reelecto de la capital le permitió desarrollar proyectos de largo alcance que rebasaron el periodo tradicional de tres años de gobierno. 

      Respecto a la persona que lo suceda en el cargo, el edil evitó respaldar a alguno de los aspirantes que actualmente participan en el proceso panista. Indicó que, más allá de nombres, lo importante es que quien llegue a la alcaldía tenga un alto nivel de compromiso con la ciudad y disposición para atender las demandas cotidianas de la población.

      El presidente municipal sostuvo que la capital enfrenta retos permanentes en materia de servicios públicos, agua potable y drenaje, por lo que consideró indispensable que el próximo gobierno mantenga una dinámica de trabajo constante. Incluso puso como ejemplo programas municipales que se realizan los fines de semana y aseguró que la ciudad requiere funcionarios que dediquen tiempo completo a resolver problemas y atender a la ciudadanía.

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      Sobre la contienda interna del PAN, Galindo señaló que actualmente participan 18 perfiles, aunque reconoció que sólo algunos concentran mayor atención pública. A su juicio, el proceso ha obligado a los aspirantes a recorrer colonias, escuchar peticiones vecinales y presentar propuestas. Aunque reiteró que la capital mantiene una tendencia favorable al panismo, también consideró que para una elección competitiva será importante el acompañamiento de otras fuerzas políticas, como ocurrió en alianzas recientes.

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