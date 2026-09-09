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La CEDH investiga muertes en prisiones

Expedientes determinarán si existieron acciones u omisiones de servidores públicos.

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
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La CEDH investiga muertes en prisiones
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      Dos muertes ocurridas en circunstancias distintas, pero vinculadas con instituciones de seguridad y penitenciarias, quedaron bajo investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que inició expedientes de oficio para determinar si existieron acciones u omisiones de servidores públicos.

      En La Pila, la Tercera Visitaduría inició la investigación luego de que una mujer que acudió a una visita conyugal y su pareja, quien se encontraba privado de la libertad, fueran encontrados sin vida al interior del centro penitenciario. La visita había comenzado durante la tarde del domingo y estaba previsto que concluyera la mañana del lunes.

      Al no salir del espacio asignado, personal penitenciario ingresó para verificar lo ocurrido. De acuerdo con la información preliminar, la mujer fue localizada sobre una cama y presentaba una lesión en uno de sus brazos, mientras que el interno fue encontrado suspendido en el área del baño. Las circunstancias de ambas muertes todavía no han sido esclarecidas oficialmente y las versiones difundidas sobre lo ocurrido permanecen sin confirmación.

      El segundo expediente fue abierto por la Segunda Visitaduría por la muerte de Fermín Isabel Antonio, de 47 años, originario de la comunidad de Picholco, en Axtla de Terrazas. El hombre fue detenido la noche del sábado por policías municipales de Matlapa después de un percance vial y posteriormente trasladado a un hospital de Axtla, donde murió horas más tarde.

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      Familiares de Fermín han señalado que sufrió golpes durante la detención y relacionan las agresiones con su fallecimiento; sin embargo, la causa de muerte aún deberá establecerse mediante la necropsia, cuyos resultados estaban pendientes este lunes. El caso provocó protestas, la retención de elementos de seguridad y un bloqueo carretero en Jalpilla.

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