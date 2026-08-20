La CMIC ayudaría en la gestión de dinero para obras

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La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) podría contribuir con el gobierno local para generar la "carta a Santa Claus" que permita atraer recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, con el fin de asegurar dinero para la realización de obra, señaló el dirigente de ese grupo empresarial, Leopoldo Stevens Pérez.

Añadió que la cámara como tal tiene las herramientas necesarias para generar condiciones de fortalecimiento de los proyectos para trabajar el año próximo tanto en los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez como del Gobierno del Estado. "La Cámara siempre va a estar disponible para colaborar con las autoridades, lo que es indicador de que si nos toman en cuenta, ahí estaremos".

Precisó que no es necesario que las autoridades hagan un guardadito de dinero para garantizar la obra pública de 2027, sino únicamente que esos recursos sí se apliquen.

Recordó que cada gobierno genera ingresos y solo se espera que ese dinero se encuentre disponible para la generación de obra, lo que dijo estar seguro que podrá ocurrir.

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Dijo que las autoridades como tales tienen la posibilidad de tomar las previsiones necesarias para evitar que la obra pública se pare durante el proceso electoral.

Añadió que es posible trabajar de manera que los recursos del año próximo estén blindados y no les afecte el proceso electoral, que no se detenga la obra y que todos los planes de las autoridades se desarrollen sin contratiempos.

Leopoldo Stevens consideró que hay un escenario propicio para que la obra pública se mantenga a un buen ritmo.