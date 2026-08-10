logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

La coordinación SLP- Guanajuato ya da resultados

Por Martín Rodríguez

Agosto 10, 2026 03:00 a.m.
A
La coordinación SLP- Guanajuato ya da resultados
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La atención a los límites territoriales ha permitido detenciones de objetivos criminales importantes, lo que ha permitido reducir la incidencia delictiva y el índice de homicidios en ambos estados, informó Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato.

      Aseguró que han estado trabajando fuerte en las tareas coordinadas y firmadas en acuerdos, que ya han arrojado los resultados positivos, tales como la reducción de la incidencia relacionada con la movilidad de quienes se dedican a diversos actos de delincuencia, y un ejemplo de ello es la reducción drástica en el índice de homicidios. 

      Aseguró que por esta relación San Luis Potosí-Guanajuato y la coordinación interinstitucional, se ha registrado una disminución del 68% en el índice de homicidios dolosos, el de San Luis Potosí ha sido un gobernador aliado y ha permitido atender los límites territoriales con oportunidad. 

      Dijo que es precisamente esa la causa de que se haya registrado la detención de objetivos criminales importantes, lo que ha abonado a dar valor a la convicción de que el combate al delito debe ser una tarea compartida, pero además para que las fronteras den seguridad a la gente.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Observó que se han encontrado oportunidades regionales no solo para la materia de seguridad, sino para la coordinación en materia de desarrollo económico, lo que ha venido arrojando resultados importantes en materia de generación de industria y comercio, movilidad económica y la mejora en los tipos y fuentes de empleo. Dijo que habrá caminos para mejorar la visión turística y empresarial. 

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Tres de cada cuatro expedientes derivaron en inhabilitaciones
        Tres de cada cuatro expedientes derivaron en inhabilitaciones

        Tres de cada cuatro expedientes derivaron en inhabilitaciones

        SLP

        Rubén Pacheco

        Los expedientes incluyen multas fiscales y procedimientos iniciados por la Contraloría y el IFSE.

        El Saucito enfrenta posible postergación por retrasos en trámites
        El Saucito enfrenta posible postergación por retrasos en trámites

        El Saucito enfrenta posible postergación por retrasos en trámites

        SLP

        Rubén Pacheco

        El proyecto del desnivel de El Saucito enfrenta reducción de tiempos y posible postergación por festividades.

        Sefin detecta falta de ahorro en 10 municipios para cierre de año
        Sefin detecta falta de ahorro en 10 municipios para cierre de año

        Sefin detecta falta de ahorro en 10 municipios para cierre de año

        SLP

        Rubén Pacheco

        Se identificó que 10 municipios no planifican ahorro, por lo que se crea un fondo especial

        Egresados de Cruz Roja tardan cuatro meses en conseguir empleo
        Egresados de Cruz Roja tardan cuatro meses en conseguir empleo

        Egresados de Cruz Roja tardan cuatro meses en conseguir empleo

        SLP

        Samuel Moreno

        Cerca de 100 egresados, principalmente de Enfermería, concluyeron sus estudios este año en SLP.