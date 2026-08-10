La coordinación SLP- Guanajuato ya da resultados

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La atención a los límites territoriales ha permitido detenciones de objetivos criminales importantes, lo que ha permitido reducir la incidencia delictiva y el índice de homicidios en ambos estados, informó Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato.

Aseguró que han estado trabajando fuerte en las tareas coordinadas y firmadas en acuerdos, que ya han arrojado los resultados positivos, tales como la reducción de la incidencia relacionada con la movilidad de quienes se dedican a diversos actos de delincuencia, y un ejemplo de ello es la reducción drástica en el índice de homicidios.

Aseguró que por esta relación San Luis Potosí-Guanajuato y la coordinación interinstitucional, se ha registrado una disminución del 68% en el índice de homicidios dolosos, el de San Luis Potosí ha sido un gobernador aliado y ha permitido atender los límites territoriales con oportunidad.

Dijo que es precisamente esa la causa de que se haya registrado la detención de objetivos criminales importantes, lo que ha abonado a dar valor a la convicción de que el combate al delito debe ser una tarea compartida, pero además para que las fronteras den seguridad a la gente.

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Observó que se han encontrado oportunidades regionales no solo para la materia de seguridad, sino para la coordinación en materia de desarrollo económico, lo que ha venido arrojando resultados importantes en materia de generación de industria y comercio, movilidad económica y la mejora en los tipos y fuentes de empleo. Dijo que habrá caminos para mejorar la visión turística y empresarial.