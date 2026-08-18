La falta de urbanos retrasa a estudiantes
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Estudiantes que regresaron este lunes a clases en la Zona Universitaria Poniente mencionaron que hubo algunas deficiencias en el transporte público que, en algunos casos, afectaron su puntualidad y asistencia.
Reportaron que en algunas rutas hubo pocas unidades en servicio y que, por lo mismo, se saturaron a temprana hora como fue el caso de la ruta 9 que hace el recorrido desde el oriente hasta el poniente de la ciudad y viceversa.
Algunos estudiantes, ya experimentados, dijeron que salieron con al menos media hora de anticipación con respecto al horario "normal" para poder alcanzar lugar en el camión y agregaron que, seguramente, el servicio de transporte público se regularizará hasta que inicien las clases en las escuelas de nivel básico y medio superior.
Comentaron que algunos de sus compañeros e incluso docentes llegaron tarde a las primeras clases de ayer lunes debido a deficiencias en el transporte público, las cuales reportaron a sus estudiantes o superiores a través de mensajes de WhatsApp.
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En la Facultad del Hábitat hubo estudiantes que pidieron a autoridades municipales y del estado que a partir de ahora refuercen la vigilancia alrededor de la Zona Universitaria Poniente, pues en el pasado reciente se han registrado hechos de inseguridad en perjuicio de la comunidad universitaria, sobre todo, en horario nocturno.
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