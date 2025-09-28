La lluvia del viernes anega varias colonias

Las fuertes lluvias de este viernes generaron afectaciones, principalmente en la capital del estado donde los drenajes colapsaron, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC). La dependencia explicó que los colapsos se debieron a la bajada del agua en diferentes puntos de la ciudad, problema que fue atendido por el Interapas.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos subrayó que la cantidad de agua caída en poco tiempo expuso las debilidades en ciertas colonias, como El Aguaje y El Aguaje 2000, donde el cierre de pasajes por parte de vecinos ha generado represas y niveles de agua de hasta un metro de altura. Ante ello, instruyó abrir dichas salidas de agua para evitar nuevas inundaciones.

Informó que alrededor de 40 viviendas resultaron con afectaciones, principalmente en El Aguaje y en el norte de la ciudad, aunque calificó los daños como menores.

Anunció que la Secretaría del Bienestar apoyará a las familias con la reposición de muebles básicos como colchones y refrigeradores, mientras que brigadas del DIF Municipal desplegaron atención médica y vacunación en las zonas afectadas.

El gobierno municipal informó que la intensa lluvia dejó daños “menores” en distintas zonas de la ciudad, en colonias tanto del sur como del norte.

El director de Servicios Municipales, Christian Azuara, detalló que uno de los incidentes más relevantes fue la caída de un árbol en la avenida Himno Nacional, que afectó a un vehículo, aunque sin mayores consecuencias.

Además, se registraron deslaves en la zona de El Aguaje, donde personal de Ecología, Obras y Servicios Municipales, acudió para apoyar a los habitantes y realizar labores de limpieza.