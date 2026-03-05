logo pulso
La reforma deterioraría desempeño

Consejera tacha de incongruente, quitar dinero al INE y darle más trabajo

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 05, 2026 03:00 a.m.
A
La reforma deterioraría desempeño

La propuesta del Gobierno Federal de reducir en 25 por ciento el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos públicos locales electorales, abriría un escenario de presión operativa para el sistema electoral, en un contexto de ampliación constante de funciones.

Gobierno Federal propone reducción presupuestal al INE

Así lo señaló la consejera nacional Dania Paola Ravel Cuevas, quien consideró incongruente disminuir recursos mientras se incrementan atribuciones.

En entrevista, expuso que, desde la reforma político-electoral de 2014, el INE no solo organiza comicios federales, sino que asumió la fiscalización nacional de partidos, la designación de consejerías locales y la coordinación de elecciones estatales. A ello se sumaron mecanismos de participación ciudadana como consultas populares y revocación de mandato, además de la organización de la próxima elección judicial.

Consecuencias del ajuste presupuestal en el INE

Advirtió que la carga institucional también aumentó tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, lo que implicó nuevas obligaciones en materia de transparencia. De concretarse el ajuste presupuestal, dijo, podría verse afectada la calidad técnica y logística con la que el instituto desarrolla sus procesos.

En el marco del análisis de la reforma electoral impulsada por la presidenta de la república, sostuvo que el INE presentó propuestas para fortalecer derechos político-electorales, entre ellas incorporar acciones afirmativas para grupos en situación de discriminación, garantizar el voto de personas en prisión preventiva y consolidar el voto anticipado para personas con movilidad limitada.

La consejera hizo un llamado al Congreso de la Unión a revisar con responsabilidad el alcance de la iniciativa y ponderar sus implicaciones institucionales.

