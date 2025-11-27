logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Fotogalería

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

La Segam, muy poco efectiva sancionando

La SEGAM mantiene acompañamiento en la reparación de daño ambiental. Detalles sobre seguimiento y responsabilidad.

Por Samuel Moreno

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
La Segam, muy poco efectiva sancionando

Durante el presente año, las únicas sanciones ambientales emitidas por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) han recaído sobre ayuntamientos del estado, mientras que los procedimientos contra ciudadanos o empresas particulares no han logrado concretarse, reconoció la titular de la dependencia, Sonia Mendoza Díaz.

La funcionaria explicó que la dependencia únicamente puede sancionar cuando existe un procedimiento formal derivado de una denuncia ciudadana o institucional.

En ese sentido, sostuvo que una vez iniciada la queja, el proceso avanza sin pausa: “si es una autoridad iniciamos al momento con el procedimiento de notificar la sanción”, señaló.

Añadió que, tras emitirse la sanción, la dependencia mantiene acompañamiento y seguimiento al ente señalado para garantizar que cumpla con la reparación del daño a la corrección del acto contaminante.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Hasta el cierre del año, la mayoría de los procedimientos han involucrado a gobiernos municipales que, de acuerdo con la secretaria, han ocasionado afectaciones de bajo impacto ambiental y han respondido a los requerimientos en tiempo razonable.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rescinde la CEA contrato con Aguas del Tenorio
Rescinde la CEA contrato con Aguas del Tenorio

Rescinde la CEA contrato con Aguas del Tenorio

SLP

Samuel Moreno

La empresa se encargaba de la operación de la PTAR y de su envió a Villa de Reyes

La Segam, muy poco efectiva sancionando
La Segam, muy poco efectiva sancionando

La Segam, muy poco efectiva sancionando

SLP

Samuel Moreno

La SEGAM mantiene acompañamiento en la reparación de daño ambiental. Detalles sobre seguimiento y responsabilidad.

Gobierno asegura pagará aguinaldos y ahorros
Gobierno asegura pagará aguinaldos y ahorros

Gobierno asegura pagará aguinaldos y ahorros

SLP

Samuel Moreno

Difieren sobre citar a la Ombudsperson
Difieren sobre citar a la Ombudsperson

Difieren sobre citar a la Ombudsperson

SLP

Leonel Mora